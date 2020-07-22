SmartВox: Укрпошта готовится к запуску нового продукта

Укрпошта с 1 января 2021 года намерена запустить новый продукт на основе услуги SmartВox. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что известно о продукте

«Планируем для клиентов более удобный формат услуги. В частности, с внедрением ERP предоставим возможность оплаты этой услуги как отправителем, так и получателем. А еще снять ограничения по сумме оценочной стоимости, возможность курьерской доставки и более надежные коробки. Поле тестирования услугу презентуем клиентам», — заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

До 31 декабря текущего года указанная услуга работает при наличии коробок. В отделениях, где они отсутствуют, можно будет использовать обычные упаковки компании и отправлять посылки по тарифу услуги «Укрпошта Экспресс».

Напомним

Услуга SmartBox введена в июне 2017 года. Представляет собой возможность оплатить, упаковать и оформить отправление, не выходя из дома или офиса, и оставить без очереди в почтовом отделении оформленную коробку с вложением.