SmartВox: Укрпошта готовится к запуску нового продукта

Укрпошта с 1 января 2021 года намерена запустить новый продукт на основе услуги SmartВox. Об этом сообщила пресс-служба компании.

SmartВox: Укрпошта готовится к запуску нового продукта

Что известно о продукте

«Планируем для клиентов более удобный формат услуги. В частности, с внедрением ERP предоставим возможность оплаты этой услуги как отправителем, так и получателем. А еще снять ограничения по сумме оценочной стоимости, возможность курьерской доставки и более надежные коробки. Поле тестирования услугу презентуем клиентам», — заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

До 31 декабря текущего года указанная услуга работает при наличии коробок. В отделениях, где они отсутствуют, можно будет использовать обычные упаковки компании и отправлять посылки по тарифу услуги «Укрпошта Экспресс».

Напомним

Услуга SmartBox введена в июне 2017 года. Представляет собой возможность оплатить, упаковать и оформить отправление, не выходя из дома или офиса, и оставить без очереди в почтовом отделении оформленную коробку с вложением.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Готель "Дніпро" в центрі Києва приватизують більше ніж за мільярд гривень
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органовКабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов
Блок рекламы


Похожие новости
Назначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов УкраиныНазначение нового главы НБУ подстегнуло рост стоимости евробондов Украины
ОПЕК готовится ослабить ограничения на добычу нефтиОПЕК готовится ослабить ограничения на добычу нефти
Всемирный Банк назначил нового директора по делам УкраиныВсемирный Банк назначил нового директора по делам Украины
Укрпошта направила в госбюджет 202 миллиона дивидендовУкрпошта направила в госбюджет 202 миллиона дивидендов
Укрпошта получила $80 тысяч от Японии для повышения доступности финуслуг в селахУкрпошта получила $80 тысяч от Японии для повышения доступности финуслуг в селах
Укрпошта хочет продать Главпочтамт за миллиардУкрпошта хочет продать Главпочтамт за миллиард
Фонд госимущества назначил нового и.о. директора ЗТМКФонд госимущества назначил нового и.о. директора ЗТМК
Суд разблокировал назначение нового руководителя "Центрэнерго"Суд разблокировал назначение нового руководителя "Центрэнерго"
Набсовет "Укрнафты" без конкурса избрал нового главу правленияНабсовет "Укрнафты" без конкурса избрал нового главу правления
Спотовая цена на газ в Европе рухнула до нового минимумаСпотовая цена на газ в Европе рухнула до нового минимума
Последние новости
Подгружаем последние новости