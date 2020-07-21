Гороховский проиграл суд Приватбанку

Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску экс-первого заместителя главы правления Приватбанка Олега Гороховского о признании недействительными договоров по покупке акций банка во время его национализации в 2016 году. Решение суда опубликовано на сайте единого реестра судебных решений, сообщает finbalance.

Гороховский проиграл суд Приватбанку
Фото: liga.net

Суть иска

До национализации Олег Гороховский владел 0,32% акциями Приватбанка.

Согласно судебным материалам, инициатором закрытия дела выступил Приватбанк. Он опирался на положения принятого в мае 2020 года «Закона о банках» №590-IX, известного как «антиколомойский».

Хозсуд констатировал, что согласно положениям данного закона «права и интересы бывших участников банка, которые были нарушены при выведении неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации банка, могут быть защищены только путем компенсации в денежной форме».

Таким образом, Олег Гороховский пополнил список бывших акционеров Приватбанка, которые уже проиграли суды по аналогичным делам.

Предыстория

  • В декабре 2019 года иск против Приватбанка, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физлиц подавали миноритарные акционеры банка Александр Дубилет (владел 1,36% акций), Тимур Новиков (1,36%), Владимир Яценко (0,32%), Татьяна Гурьева (0,24%) и Людмила Шмальченко (0,16%).
  • Суд не удовлетворил иск миноритарных акционеров, ссылаясь на положения «антиколомойского» закона.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский подписал «антиколомойский» закон.
  • 12 июня Хозсуд Киева закрыл два производства по искам бывших акционеров Приватбанка, — ООО «Реватис» и ООО «КС Групп» — которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году.

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