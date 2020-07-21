Гороховский проиграл суд Приватбанку

Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску экс-первого заместителя главы правления Приватбанка Олега Гороховского о признании недействительными договоров по покупке акций банка во время его национализации в 2016 году. Решение суда опубликовано на сайте единого реестра судебных решений, сообщает finbalance.

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Суть иска

До национализации Олег Гороховский владел 0,32% акциями Приватбанка.

Согласно судебным материалам, инициатором закрытия дела выступил Приватбанк. Он опирался на положения принятого в мае 2020 года «Закона о банках» №590-IX, известного как «антиколомойский».

Хозсуд констатировал, что согласно положениям данного закона «права и интересы бывших участников банка, которые были нарушены при выведении неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации банка, могут быть защищены только путем компенсации в денежной форме».

Таким образом, Олег Гороховский пополнил список бывших акционеров Приватбанка, которые уже проиграли суды по аналогичным делам.

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