Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины

В Министерстве финансов ожидают, что падение украинской экономики будет меньшим, чем которое прогнозирует Международный валютный фонд. Об этом в интервью для zn.ua сказал министр финансов Сергей Марченко.



"Мы опираемся на прогнозы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Заложено падение в 4,8% ВВП. Есть все основания считать, что у нас будет более оптимистичное падение, если можно так сказать, чем у МВФ. Во-первых, по последней информации, еще в июне началось восстановление промышленного производства и экономической активности. Об этом свидетельствует как регистрация новых ФЛП, так и потребление электрической энергии. Эти индикаторы дают все основания считать, что мы достойно выдержали самую острую стадию кризиса, и экономика будет постепенно восстанавливаться", - сказал С.Марченко.



Он отметил, что, скорее всего, второй квартал будет самым серьезным в плане падения.



"Цифры я не могу сейчас назвать. Последние данные Минэкономики — 5,9% ВВП, но это за пять месяцев этого года. Учитывая, что июньские цифры будут лучшими, есть надежда, что в четвертом квартале мы выйдем на восходящую экономическую динамику", - сказал С.Марченко.



Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году на уровне 8,2% на фоне среднегодовой инфляции 4,5%.



