Рада приняла новые “зеленые тарифы” для солнечных и ветровых электростанций

Верховная Рада (ВР) поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает уменьшение “зеленого” тарифа для установленных с 2013 года солнечных электростанций (СЭС) и ветроэлектростанций (ВЭС). Закон также устанавливает предельные цены при проведении “зеленых” аукционов. Кроме того, депутаты ввели ответственность за несбалансированный отпуск электроэнергии “Гарантированному покупателю”.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередной сессии ВР 21 июля 2020 года.

“За” законопроект №3658 “О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” во втором чтении и в целом проголосовали 288 нардепов, против – 1, воздержался – 22, не голосовали 22 депутата из 353 присутствующих в зале.

Законопроект, в частности, вводит новую стоимость “зеленого тарифа”. Для солнечной энергетики:

для объектов, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, – не выше 220 Евро за 1 МВт / ч,

для объектов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года включительно, – тариф снижается на 15% (для мощностей от 1 МВт и более) или на 10% (для мощностей до 1 МВт);

для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, тариф снижается на 2,5% независимо от мощности;

для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 августа 2020 года, тариф снижается на 60% (для мощностей от 1 МВт).

Снижается “зеленый тариф” и для ветровой энергетики:

для объектов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года включительно, – тариф снижается на 7,5%;

для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, тариф снижается на 2,5% независимо от мощности.

Законопроект также вводит размер ответственности за дисбалансы возобновляемых источников энергии (ВИЭ):

- до 1 МВт: с 1 января 2021 года – 10% (+ 10% каждый год); с 1 января 2030 года – 100%.

- от 1 МВт: с 1 января 2021 года – 50%, с 1 января 2022 года – 100%.

(Разрешенная погрешность в прогнозировании до 31 декабря 2029 года для СЭС – 5%, для ВЭС – 10%).

Закон также гарантирует, что не будет вносить изменений в законодательство, действующее на день принятия этого закона для производителей по “зеленому” тарифу.

Устанавливаются также максимальные предельные цены на тарифы, которые производители ВИЭ могут получить во время проведения “зеленых” аукционов по квотам:

до 31 декабря 2024 года владельцы СЭС и ВЭС смогут получить на аукционах 9 евроцентов за 1 кВт / ч;

с 1 января 2025 года – 8 евроцентов за 1 кВт / ч.

Для других производителей электроэнергии ВИЭ кроме СЭС и ВЭС – максимальный тариф на аукционах будет 12 евроцентов за 1 кВт / ч. Конечный владелец (бенефициар) компаний, участвующих в аукционах, не сможет получить более 35% от объема годовых квот, выносимых на аукционы.

Отметим, что в Украине наблюдается стремительный рост установленных мощностей объектов ВИЭ. Их мощность выросла на 30% (0,3 ГВт) в 2017 году, на 66% (0,9 ГВт) в 2018 году, и почти втрое в течение 2019 года (+ 4,3 ГВт). За 2019 год доля произведенной электроэнергии с использованием ВИЭ, включая большие гидроэлектростанции, в общем энергетическом балансе страны составила 8,7%, что значительно превышает заложенный в Энергетической стратегии Украины показатель – 7% в 2020 году.