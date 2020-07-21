Кличко “зарыл” 144 миллиона гривен в реконструкцию одной улицы в Киеве, - депутат горсовета

Депутат Киевсовета Андрей Андреев раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неэффективное использование бюджетных средств. Он считает, что вместо ремонта улицы Пушкинской в центре столицы следует ремонтировать межквартальные проезды в Соломенском районе Киева .

Об этом KV стало известно из публикации znaj.ua, в которой цитируют видеообращение Андрея Андреева.

“Я хотел бы рекомендовать всем прийти посмотреть улицу Пушкинскую, которую реконструировали, и в прямом, и переносном смысле закопали наших с вами 144 миллиона. Да, вам не послышалось. Такая сумма была потрачена на ремонт маленькой улочки в центре города, на которой проживает 800 граждан”, – сказал Андрей Андреев.

Также депутат Киевсовета рассказал, как можно было бы потратить бюджетные деньги с большей пользой для жителей столицы.

“Так вот, господа, у меня риторический вопрос: неужели это правильно, сейчас тратить такие огромнейшие деньги на капитальный ремонт улицы, которая, в целом, была в нормальном техническом состоянии. Когда, например, в Соломенском районе есть убитийшие межквартальные проезды, стоимость реконструкции которых 2-3 миллиона гривен. А на этой улице может проживать в десятки раз больше киевлян”, – выразил недовольство Андрей Андреев.

Фото: Фейсбук