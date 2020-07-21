Объем налички в обороте достиг полтриллиона гривен — аналитик
По состоянию на 20 июля общий объем наличной гривні на руках у населения, в кассах банков, банкоматах и терминалах превысил полтриллиона гривен. Темп роста спроса на наличную гривну ускорился до 25%. Об этом написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в своем телеграм-канале.
Как рос спрос
По его словам, в конце 2019-го начал расти спрос на наличную гривну.
«Когда начался карантин, спрос только ускорился. Если в прошлом году темпы прироста составляли меньше 5-10% в год, то сейчас мы вышли на 25% прироста», — написал Демкив.
По его словам, такой рост объема наличных денег в системе не является свидетельством эмиссии — экономические агенты резко начали отдавать предпочтение бумажным деньгам над безналичными расчетами.
Сколько снимали наличности
Так, в апреле — месяце жесткого карантина – с карточных счетов сняли на 18,7% меньше, чем месяцем ранее. Показатели мая также уступают показателям докризисного февраля. Так же проселл и количество операций по снятию наличных.
»Вирус несколько изменил наше поведение, мы стали больше рассчитываться дистанционно. Однако это не компенсировало потери в покупках, на сокращение количества которых повлиял карантин (например, посещение кинотеатров). Поэтому здесь тоже сокращения", — написал он.
Депозиты
Депозиты тоже остаются в банковской системе, то есть прирост наличности не является следствием снятия средств с банковских счетов.
«Рискну предположить, что ключевая причина — это серая экономика. Какая-то часть работников стала получать зарплату наличными. Добавить сюда тех, кто потерял работу, и мы видим объяснение уменьшения объемов расходных операций с использованием карт — на них стало поступать меньше средств. Очевидно, уменьшилась инкассация — меньше, чем раньше, процент наличных попадает обратно к банковской системе», — считает Демкив.