Объем налички в обороте достиг полтриллиона гривен — аналитик

По состоянию на 20 июля общий объем наличной гривні на руках у населения, в кассах банков, банкоматах и терминалах превысил полтриллиона гривен. Темп роста спроса на наличную гривну ускорился до 25%. Об этом написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в своем телеграм-канале.

Как рос спрос

По его словам, в конце 2019-го начал расти спрос на наличную гривну.

«Когда начался карантин, спрос только ускорился. Если в прошлом году темпы прироста составляли меньше 5-10% в год, то сейчас мы вышли на 25% прироста», — написал Демкив.

По его словам, такой рост объема наличных денег в системе не является свидетельством эмиссии — экономические агенты резко начали отдавать предпочтение бумажным деньгам над безналичными расчетами.

Сколько снимали наличности

Так, в апреле — месяце жесткого карантина – с карточных счетов сняли на 18,7% меньше, чем месяцем ранее. Показатели мая также уступают показателям докризисного февраля. Так же проселл и количество операций по снятию наличных.