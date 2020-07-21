Шевченко обещает превратить Украину в финансовый хаб

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко считает, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.



Об этом он сказал во время его представления президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.



"Национальный банк продолжит политику сотрудничества с международными финансовыми организациями и инвесторами. Я верю, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира", - сказал К.Шевченко.



По его словам, Нацбанк и в дальнейшем будет поддерживать выполнение основных стратегий государственных банков. Сегодня реформа корпоративного управления госбанков одна из самых успешных в стране. Именно благодаря этой реформе госбанки стали эффективными учреждениями госсектора.



"Главное для НБУ - обеспечивать макроэкономическую стабильность и устойчивость финансового сектора", - подчеркнул К.Шевченко.



Как сообщалось, Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила К.Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.



МинПром