На заводе Port Talbot доменные печи могут заменить электродуговыми

На заводе Port Talbot доменные печи могут заменить электродуговыми

Профсоюзы на британском металлургическом комбинате Port Talbot на юге Уэльса заявляют, что воспротивятся возможному закрытию доменных печей предприятия и их замене электродуговыми печами.

Информация о таком перепрофилировании завода появилась в связи с тем, что собственник Port Talbot, индийская группа Tata Steel, обратилась к правительству Великобритании с просьбой о финансовой поддержке в размере до 500 млн ф.ст. (более 650 млн долл.). Однако британские власти ставят непременным условием предоставления такой помощи принятие реципиентом обязательства снизить выбросы углекислого газа, а к 2050 г. уменьшить их до нуля.

По некоторым данным, с этой целью Tata Steel UK якобы рассматривает возможность замены домен на Port Talbot электродуговыми печами к 2025 г. Причем компания даже не посчитала нужным известить об этом профсоюзы.

Проблема заключается в том, что в доменно-конвертерном переделе занято около половины из 3,5 тыс. сотрудников предприятия. А его превращение из меткомбината в мини-завод приведет к сокращению большого числа рабочих мест. Кроме того, профсоюз в своем заявлении делает упор на то, что сталь, выплавляемая в ЭДП, отличается худшими качеством, чем полученная из первородного сырья. Поэтому перепрофилирование лишит Port Talbot возможности производить ряд высококачественных марок стали.

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