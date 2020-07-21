Вслед за Турцией Тайвань добился признания американских пошлин на сталь незаконными

Американский Апелляционный суд отменил решение Министерства торговли США о введении антидемпинговых пошлин на некоторые виды проката с антикоррозионным покрытием, выпускаемого тайваньскими компаниями Yieh Phui, Prosperity Tieh Enterprise и Synn Industries.



В 2015 г. Министерство торговли США по иску компании AK Steel провело расследование импорта некоторых видов стали с покрытиями из ряда стран, включая Тайвань.



При этом в предварительном решении размер демпинговой маржи у трех тайваньских компаний был признан нулевым. Однако в итоге на их продукцию все же была введена антидемпинговая пошлина в размере 10,34%.



Тайваньские металлурги подали в американский Суд по международной торговле (CIT), но тот поддержал введение пошлин. Но теперь в соответствии с решением Апелляционного суда он должен пересмотреть дело и вынести по нему новый вердикт.



