УЗ намерена установить квоты на импорт иностранных грузовых вагонов

УЗ намерена установить квоты на импорт иностранных грузовых вагонов

"Укрзализныця" намерена установить квоты на импорт грузовых вагонов иностранного производства и запретить загрузку на украинских станциях принадлежащим нерезидентам вагонов.

Соответствующее предложение содержится в разработанной УЗ государственной программе обновления парка грузовых вагонов на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

"Государство должно как можно быстрее сделать эти шаги, чтобы защитить отечественный рынок от экспансии, когда в Украину тысячами завозятся старые иностранные вагоны. Больше всего таких вагонов импортируется из РоSSии. Их состояние, мягко говоря, не самое лучшее а это угрожает безопасности движения, а иногда, как видим, приводит даже к сходу вагонов с рельсов. Вместе с тем такая ситуация мешает и развитии отечественной вагоностроительной отрасли", - заявил И.Юрик.

По его словам, в рамках программы будет рассчитан также необходимый парк вагонов по каждому типу для обеспечения перевозки прогнозируемых объемов грузов. "На рынке грузовых перевозок не должно быть одновременно неистового профицита одного типа вагонов и катастрофического дефицита другого типа. Здесь должен быть баланс, который должен полностью удовлетворять бизнес в грузоперевозках по железной дороге. Также мы усилим технические требования к процедуре продления срока службы грузовых вагонов", - подчеркнул И.Юрик.

Как сообщается, утвердить государственную программу обновления парка грузовых вагонов Украины на период 2021-2025 гг. "Укрзализныця" планирует до конца текущего года.



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