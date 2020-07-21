Мировое производство алюминия незначительно выросло

Мировое производство алюминия незначительно выросло

Согласно данным International Aluminum Institute (IAI), в течение I полугодия 2020 года производство первичного алюминия в мире составило 32,045 млн. тонн. Рост объёмов к январю-июню 2019 года - 1,24%.

В июне объёмы составили 5,274 млн. тонн (в мае - 5,448 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 0,25%.

На долю КНР в общем объёме пришлось 3,005 млн. тонн первичного алюминия (в мае - 3,105 млн. тонн), что на 1,08% больше по сравнению с июнем 2019 года.

МинПром по материалам МеталлСервис

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