Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира — рейтинг Forbes
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени
По итогов торгов акциями Tesla в понедельник состояние Маска оценивалось в $74,2 млрд — он обходил занимавшего шестую позицию богатейшего человека Азии Мукеша Амбани на $1,3 млрд.
Еще в начале года Маск занимал только 37 место в рейтинге богатейших людей мира, отмечает американский Forbes. Его состояние выросло вместе с ценой акций Tesla.
Акции Tesla
В понедельник они подорожали на 9,5% — до $1643 за акцию. За три недели, с 29 июня, их стоимость выросла на 60%.
С начала года акции Tesla выросли в цене почти на 300%. Сейчас Tesla — это не только самый дорогой автопроизводитель в мире с рыночной капитализацией $304,5 млрд, но также компания, которая стоит больше Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятых.
При этом рост стоимости Tesla сбил с толку некоторых инвесторов, отмечающих, что компания значительно меньше своих конкурентов и только недавно начала приносить квартальную прибыль, подчеркивает американский Forbes.
В первом квартале этого года Tesla произвела 103 000 машин, тогда как Toyota, которая до недавних пор была самым дорогим автопроизводителем мира, выпустила 2,4 млн. Продажи американских компаний Ford и General Motors за прошлый год оказались в 10 раз выше, чем продажи Tesla.