Китай подозревают в намерении обвалить мировые цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.



По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.



Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.



Как отмечает агентство, Китай не планировал стать региональным поставщиком нефти. Запуск торговли фьючерсами через Шанхайскую международную энергетическую биржу был нужен для популяризации юаня. Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.

