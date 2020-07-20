Moody's присвоило Таскомбанку рейтинг B3 со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые присвоило Таскомбанку долгосрочной депозитный рейтинг на уровне B3 со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, передает Укринформ.

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Как прокомментировали аналитики

«Прогноз по депозитным рейтингам Таскомбанка является стабильным, что соответствует стабильному прогнозу по государственному долгу B3. Прогноз „стабильный“ также отражает мнение Moody's о том, что повышенные риски, связанные с ухудшением условий работы, будут уравновешены достаточной ликвидностью банка и устойчивым положением капитала», — говорится в сообщении агентства.

Таким образом, вероятность изменения рейтинга ТАСкомбанка в ближайшие 12-18 месяцев ограничена.

По оценкам аналитиков Moody's, на конец 2019 года проблемные кредиты ТАСкомбанка составляли около 8% общего объема кредитов, а капитал банка составил около 18% от рисковых активов в конце 2019 года и останется выше 16% в течение следующих 12-18 месяцев.

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