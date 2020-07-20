За последний месяц украинцы на 20% больше стали искать работу за рубежом

Украинцы все чаще ищут работу за рубежом. В начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом 6,7 тысяч пользователей. С этого времени количество заинтересованных в заработке выросло и сейчас составляет почти 8 тысяч. Об этом сообщает Опендатабот.

За последний месяц украинцы на 20% больше стали искать работу за рубежом
Фото: cnbc.com

Топ-направления для украинцев

В топ-3 иностранных рабочих направлений остаются:

  • Польша (5526 запросов)
  • Чехия (263)
  • Германия (183)

По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет — большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).

«Карантинные ограничения уменьшили активность соискателей и работодателей. В частности, количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с введением карантина в марте по июнь 2020 года уменьшилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас мы видим постепенное восстановление активности», — комментируют в пресс-службе Jooble.

Напомним

Польша с 3 июля повторно ввела обязательный карантин для лиц, которые прилетают из Украины, который был отменен лишь 1 июля.

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