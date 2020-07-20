За последний месяц украинцы на 20% больше стали искать работу за рубежом
Украинцы все чаще ищут работу за рубежом. В начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом 6,7 тысяч пользователей. С этого времени количество заинтересованных в заработке выросло и сейчас составляет почти 8 тысяч. Об этом сообщает Опендатабот.
Топ-направления для украинцев
В топ-3 иностранных рабочих направлений остаются:
- Польша (5526 запросов)
- Чехия (263)
- Германия (183)
По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет — большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).
«Карантинные ограничения уменьшили активность соискателей и работодателей. В частности, количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с введением карантина в марте по июнь 2020 года уменьшилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас мы видим постепенное восстановление активности», — комментируют в пресс-службе Jooble.
Напомним
Польша с 3 июля повторно ввела обязательный карантин для лиц, которые прилетают из Украины, который был отменен лишь 1 июля.