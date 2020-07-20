Стоимость спецразрешений на янтарные участки выросла в 90 раз

Завершились открытые электронные торги по двум участкам янтаря в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр.

Фото: voladm.gov.ua

Детали торгов

По результатам торгов, стоимость лотов, по сравнению со стартовой ценой, выросла в 37 раз на участок «Западный второй», и в 90 раз на участок «Западный первый», и составила по каждому из объектов 12,63 млн грн и 29 млн грн соответственно.

Обе площади были номинированы на аукцион недропользователями, однако по результатам конкурентных соревнований победили не те компании, которые их номинировали.

В Госгеонедр считают, что именно благодаря возможности честно соревноваться за лицензию на добычу полезных ископаемых, результаты аукционов невозможно предсказать, поэтому и победителем не обязательно становится тот, кто предлагает участок на торги.

«Открытые электронные аукционы позволяют создать условия для честной конкурентной борьбы и мы видим положительную реакцию рынка: на аукционы проходят компании, которые готовы покупать спецразрешения по рыночной цене и вкладывать средства в украинскую добычу, — отметил глава Госгеонедр Роман Опимах. — В ходе торгов стоимость лицензий возрастает в десятки, сотни и тысячи раз, а это — прямые поступления в государственный бюджет Украины».

Напомним

28 декабря 2019 президент Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

Закон регулирует отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря и направлен на прекращение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий.