Mastercard изменит правила конвертации средств в евро и долларах

Международная платежная система Mastercard с 11 августа при оплате картами в долларах или евро товаров и услуг в других валютах будет проводить конвертацию по курсу, действующему на день платежа, а не через один-три дня после операции. Об этом сообщает РБК.

Фото: finstat.info

Зачем изменения

Платежная система внедряет изменения для улучшения обслуживания, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты, отмечается в документе.

В настоящее время конвертация валюты при покупке картой происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть через несколько дней после проведения платежа.

В результате с карты может быть списано больше средств, чем предполагал клиент, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

От банков не требуется значительных изменений в настройках, так как изменения касаются внутреннего курса конвертации платежной системы.

Кому выгодно

Как пишет издание, новые правила выгодны клиентам, которые картой в долларах или евро оплачивают покупки за рубежом в другой валюте – они получают возможность посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов.

Новые правила Mastercard выгодны в первую очередь путешественникам, которые расплачиваются долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, в том числе в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции или РоSSии.