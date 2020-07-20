Австралия пересмотрит импортную пошлину на китайскую арматуру

Австралия пересмотрит импортную пошлину на китайскую арматуру

Австралийская антидемпинговая комиссия начала обзор по антидемпинговым пошлинам на импорт стальной арматурной арматуры (арматуры) из Китая на основании заявки, поданной австралийским производителем InfraBuild (Newcastle) Pty Ltd.

Период обзора: с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. Вопрос расследования- стоит ли продлевать пошлины.

Продукты, включенные в обзор, имеют коды ТН ВЭД 7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90 и 7228.60.10 и сюда относятся г/к деформированные арматурные стержни, в форме или в рулоне, диаметром до 50 мм включительно, за исключением плоского круглого стержня, нержавеющей стали и армирующей сетки.

Эта мера была первоначально введена 13 апреля 2016 года после начала расследования в 2015 году.

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