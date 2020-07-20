Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков

Европол разоблачил сеть фальшивомонетчиков в Италии и отмечает, что она, вероятно — крупнейшая в истории евро. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европола, пишет «Европейская правда».

Фото: ukrlentanews.com

Что известно о разоблачении

Первая информация о разоблачении мафиозной сети фальшивомонетчиков, 44 арестах и конфискованном имуществе на 8 млн евро, появилась в СМИ в четверг. Тогда AFP ссылалось на слова представителя французской полиции.

«Уголовная сеть, разоблаченная в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Эта сеть, возможно, крупнейшая сеть из всех, которые когда-либо действовали с момента введения евро», — говорится в официальном коммюнике Европола.

В спецоперации принимали участие правоохранители Италии, Бельгии и Франции. Европол помогал с обменом информацией, координацией действий и аналитической работой.

Расследование началось еще в октябре 2017 года, когда в итальянском Беневенто изъяли крупную партию фальшивых банкнот € 50.

Полиция обратила внимание, что подделки изготовили с использованием сложных методов печати, на качественном оборудовании и материалах, с хорошим знанием тонкостей, воссоздав все важные отметки, которые используются для защитной маркировки настоящих банкнот.

В феврале 2018 года в Неаполе обнаружили еще 450 000 единиц поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро, спрятанных в цистернах. Через полгода, в июле, в Ломбардии нашли еще партию поддельных монет.

Дальнейшие следственные действия в координации с Европолом помогли разоблачить сеть преступников, которые стояли за подделкой денег.

15 июля правоохранители арестовали 44 подозреваемых и заморозили активы на общую сумму 8 млн евро.

Эта сумма учитывает конфискованные в Италии 50 квартир, 8 предпринимательских помещений, 2 фермы, 10 компаний из различных сфер, 12 автомобилей, одну элитную яхту и средства на 22 банковских счетах.

Правоохранители подозревают, что за годы своей деятельности преступники изготовили и распространили более 3 млн поддельных банкнот на общую сумму более 233 млн евро.