Минцифры запустило новый реестр строительной деятельности

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины, сообщает пресс-служба Минцифры.

Фото: thedigital.gov.ua

Что это значит

«Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы», — говорится в сообщении.

Преимущества нового реестра

все документы изначально создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре;

получение данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами;

автоматические проверки;

возможность наносить положения объектов на карту и удобное их отображение.

«Работники строительной сферы получат доступ к Реестру через электронный кабинет, вход в который возможен только через КЭП», — отметили в Минцифры.

В свою очередь публичный портал будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра и актуальную статистику.

«Следующий этап внедрения Единой системы — Электронные услуги сферы строительства на портале „Дія“. Планируем запуск в июле», — пообещали в министерстве.

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