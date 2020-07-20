Минцифры запустило новый реестр строительной деятельности
В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины, сообщает пресс-служба Минцифры.
Что это значит
«Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы», — говорится в сообщении.
Преимущества нового реестра
- все документы изначально создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре;
- получение данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами;
- автоматические проверки;
- возможность наносить положения объектов на карту и удобное их отображение.
«Работники строительной сферы получат доступ к Реестру через электронный кабинет, вход в который возможен только через КЭП», — отметили в Минцифры.
В свою очередь публичный портал будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра и актуальную статистику.
«Следующий этап внедрения Единой системы — Электронные услуги сферы строительства на портале „Дія“. Планируем запуск в июле», — пообещали в министерстве.
Ранее сообщалось
- Минцифры планирует запустить в мобильном приложении «Дія» электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Его можно будет передавать госорганам дистанционно.