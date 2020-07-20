Минцифры запустило новый реестр строительной деятельности

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины, сообщает пресс-служба Минцифры.

Минцифры запустило новый реестр строительной деятельности
Фото: thedigital.gov.ua

Что это значит

«Новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все необходимые документы», — говорится в сообщении.

Преимущества нового реестра

  • все документы изначально создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре;
  • получение данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами;
  • автоматические проверки;
  • возможность наносить положения объектов на карту и удобное их отображение.

«Работники строительной сферы получат доступ к Реестру через электронный кабинет, вход в который возможен только через КЭП», — отметили в Минцифры.

В свою очередь публичный портал будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра и актуальную статистику.

«Следующий этап внедрения Единой системы — Электронные услуги сферы строительства на портале „Дія“. Планируем запуск в июле», — пообещали в министерстве.

Ранее сообщалось

  • Минцифры планирует запустить в мобильном приложении «Дія» электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Его можно будет передавать госорганам дистанционно.

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