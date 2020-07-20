ФОПов приглашают тестировать программный РРО

С 15 июля 2020 года представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно протестировать фискальное приложение программного регистратора расчетных операций (РРО). Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.

ФОПов приглашают тестировать программный РРО
фото: ntktv.ua

Как подать заявку

Бесплатное фискальное приложение доступно на сайте Государственной налоговой службы (ГНС). Чтобы зарегистрировать программный РРО, нужно подать заявление на сайте налоговой.

Малый и средний бизнес может ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете плательщика налогов и протестировать его.

Тестирование бесплатного программного решения РРО продлится до 31 июля 2020 года. Все замечания и предложения по улучшению приветствуются.

«Внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и создании равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков», — отметили на сайте Минфина.

Напомним

  • В начале июля Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне.
  • С 1 августа 2020 года фискальный налог для программного РРО будет доступен для полноценного использования для всех желающих бесплатно.
  • Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

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