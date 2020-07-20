ФОПов приглашают тестировать программный РРО
С 15 июля 2020 года представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно протестировать фискальное приложение программного регистратора расчетных операций (РРО). Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.
Как подать заявку
Бесплатное фискальное приложение доступно на сайте Государственной налоговой службы (ГНС). Чтобы зарегистрировать программный РРО, нужно подать заявление на сайте налоговой.
Малый и средний бизнес может ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете плательщика налогов и протестировать его.
Тестирование бесплатного программного решения РРО продлится до 31 июля 2020 года. Все замечания и предложения по улучшению приветствуются.
«Внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и создании равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков», — отметили на сайте Минфина.
Напомним
- В начале июля Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне.
- С 1 августа 2020 года фискальный налог для программного РРО будет доступен для полноценного использования для всех желающих бесплатно.
- Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.