ФОПов приглашают тестировать программный РРО

С 15 июля 2020 года представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно протестировать фискальное приложение программного регистратора расчетных операций (РРО). Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.

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Как подать заявку

Бесплатное фискальное приложение доступно на сайте Государственной налоговой службы (ГНС). Чтобы зарегистрировать программный РРО, нужно подать заявление на сайте налоговой.

Малый и средний бизнес может ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете плательщика налогов и протестировать его.

Тестирование бесплатного программного решения РРО продлится до 31 июля 2020 года. Все замечания и предложения по улучшению приветствуются.

«Внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и создании равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков», — отметили на сайте Минфина.

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