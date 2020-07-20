Пять ожиданий бизнеса от работы Нацбанка под новым руководством

В Европейской бизнес-ассоциации назвали 5 основных ожиданий от работы нового председателя Национального банка. Об этом сообщает прессслужба ЭВА.

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Чего ожидают предприниматели

Первое. Продолжение начатого курса на макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост.

«Ситуация, в частности, с коронавирусом продемонстрировала, что финансовая и банковская система хорошо подготовлены. Прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор – важная составляющая экономического роста страны. Поэтому критически важно продолжать курс в этом направлении, включая сотрудничество с МВФ », — говорится в сообщении.

Второе. Продолжение движения в направлении валютной либерализации, которая стала долгожданным и необходимым изменением в банковском регулировании.

Третье. Поддержка независимости НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых в финансовом секторе реформ.

Четвертое. Поддержка функционирования банковской системы с высокой ликвидностью.

Пятое. Таргетирование инфляции в пределах прогнозируемого коридора.

Ранее опрошенные «Минфином» эксперты выделили пять основных направлений, которыми предстоит заняться новому руководителю Нацбанка.

Настроения бизнеса ухудшились

Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос руководителей компаний, проведенный Нацбанком во втором квартале.

Главная причина пессимистических настроений предпринимателей — финансово-производственные потери, вызванные карантинными ограничениями.

Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за весь период оценки: после первого квартала 2020 году — до 90,8%.

Каждая пятая компания прогнозирует ухудшение своего финансового состояния. Другие уверены, что их финансовая стабильность останется, как минимум, на текущем уровне.