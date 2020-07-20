ЮАР увеличивает добычу и экспорт железной руды

ЮАР увеличивает добычу и экспорт железной руды

Согласно данным южноафриканской статистики, добыча железной руды в Южной Африке в мае выросла на 17,7% к предыдущему месяцу, тогда как выпуск никеля увеличился на 486%.

По отношению к маю 2019 г. добыча железной руды в стране сократилась на 66,3% год к году, а производство никеля снизилось на 25,7% к маю прошлого года.

Продажи железной руды из Южной Африки выросли на 10,3% к апрелю в денежном эквиваленте, до 5,74 млрд рандов.

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