ЮАР увеличивает добычу и экспорт железной руды

Согласно данным южноафриканской статистики, добыча железной руды в Южной Африке в мае выросла на 17,7% к предыдущему месяцу, тогда как выпуск никеля увеличился на 486%.



По отношению к маю 2019 г. добыча железной руды в стране сократилась на 66,3% год к году, а производство никеля снизилось на 25,7% к маю прошлого года.



Продажи железной руды из Южной Африки выросли на 10,3% к апрелю в денежном эквиваленте, до 5,74 млрд рандов.

