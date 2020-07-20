Glencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной руды

Glencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной руды

Бразильская Companhia Siderúrgica Nacional объявила, что CSN Mineração SA подписала 18 июля новый долгосрочный контракт на поставку железной руды со швейцарской торговой компанией Glencore International AG, сообщает SteelGuru.

Сделка предполагает первоначальную предоплату CSN Mineração в размере 115 млн долл., что связано с поставками железной руды в объеме около 4 миллионов тонн на срок до 5 лет.

В этом новом контракте предусмотрены механизмы, обеспечивающие гибкость, позволяющую увеличивать сумму предоплаты, если это отвечает интересам сторон, а также возможность отражать лучший кредитный профиль CSN за счет включения лучших условий в отношении предыдущих контрактов, в частности льготного периода. для амортизации.



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