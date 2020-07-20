Вьетнамские металлурги ухудшили результаты в июне

Вьетнамские металлурги ухудшили результаты в июне

Как сообщает Vietnam Steel Association (VSA), производство стальной продукции в июне составило 1,96 млн. т, что на 6,2% уступает маю и на 5,9% июню прошлого года.Внутренние продажи при этом сократились на 6,1% по сравнению с июнем 2019 г. до 1,80 млн. т. Спад по сравнению с маем составил 7,2%. 

По оценкам вьетнамских специалистов, одной из основных причин спада стало ухудшение внешней конъюнктуры. Из-за экономического кризиса уменьшился спрос на вьетнамские товары за рубежом. Это затронуло и стальную продукцию. В июне вьетнамские металлурги отправили за рубеж 300,4 тыс. т, что на 21,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 14,5% меньше, чем в мае. 

Вьетнамские компании все чаще попадают под санкции за рубежом. Так, в Турции в конце июня было начато антидемпинговое расследование по импорту вьетнамских труб из нержавеющей стали. А в Австралии в середине июля местные антидемпинговые органы заинтересовались импортом проката с алюмоцинковым покрытием из Вьетнама, Тайваня и Южной Кореи. Кроме того, вьетнамских производителей обвиняют в получении незаконных экспортных субсидий.

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