Юрий Витренко ушел из компании "Нафтогаз"

Витренко больше не работает в компании “Навфтогаз“: что стоит за увольнением топ-менеджера

Юрий Витренко ушел из компании "Нафтогаз". Вчера, 16 июля, был последний день его работы в компании. С сегодняшнего дня исполнительный директор НАК официально безработный. Вчера он посвятил этой вехе своей биографии пространную публикацию в Сети.

Витренко напомнил, что он работал в "Нафтогазе" с 2014 года. Все это время он последовательно отстаивал энергетическую независимость Украины, пишет автор поста.

“Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины”, – написал Витренко.
Витренко больше не работает в компании “Навфтогаз“: что стоит за увольнением топ-менеджера

Фактически его выбросили из компании. 13 мая стало известно, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев решил сократить его должность. Хотя дело, конечно, не в оптимизации штата компании, а в том, что он стал неугоден Коболеву, который не намерен противостоять роSSийской энергетической агрессии, говорит уволенный менеджер.

Он также утверждает, что победа Украины в Стокгольмском арбитраже, а также удачный отказ от претензий Газпрома на 80 миллиардов долларов и подписание нового транзитного контракта с Россией в декабре прошлого года – это все заслуга команды, которой руководил он лично. А сам Андрей Коболев якобы к этим победам никакого отношения не имеет.

Более того, Витренко утверждает, что Коболев провалил в "Нафтогазе" всю работу, за которую брался лично.

"Давайте посмотрим на рекордные прибыли Нафтогаза в 2019 году. Если вычесть результат (68.4 млрд грн) по направлению работы (транзит газа) нашей команды в Нафтогазе, которую непосредственно возглавляю я, а не Коболев, то в остальных Нафтогаза – огромный убыток (- 5.1 млрд грн)", - пишет Юрий Витренко.
Он также заявил, что его увольнение связано с тем, что Андрей Коболев увидел в нем реального конкурента и поспешил его убрать. При этом поговаривают, что конфликт между двумя ведущими топ-менеджерами компании длился уже два года.

Напомним, ранее стало известно, что Андрея Коболева в период коронакризиса перевели на меньшую зарплату, которая теперь составляет "всего" 800 тысяч гривен. Ее можно считать нищенской по сравнению с его докризисным жалованьем – около 2 миллионов в месяц.


Марченко Любов, Тудей

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