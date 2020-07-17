Стадион «Черноморец» продали американской компании

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подписал договор купли-продажи одесского стадиона «Черноморец» с американской компанией Allrise Capital Inc. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

фото: ua-football.com

Детали продажи

22 мая Фонд гарантирования с 21 попытки наконец продал стадион «Черноморец», принадлежащий обанкротившемуся Имэксбанку. Купила стадион американская компания Allrise Capital Inc. Стоимость сделки — 193 млн гривен при стартовой цене в 1,14 млрд гривен.

Организатором торгов выступила компания «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (FFN). Стадион продавали на электронной площадке FFN по голландской моделью аукциона со снижением цены.

Покупатель и Имэксбанк начали подготовку к заключению нотариального договора купли-продажи. Однако 11 июня Шевченковский суд Киева по делу №761/16906/20 наложил арест на стадион, что сделало невозможным его продажу.

В ФГВФЛ утверждают, что положения Уголовного процессуального кодекса и закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» прямо запрещают наложение ареста на имущество, принадлежащее неплатежеспособному банку.

Предыстория