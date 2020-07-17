Банк Тигипко получил 105 миллионов от продажи облигаций

Таскомбанк Сергея Тигипко привлек от размещения выпуска 100 тыс. штук облигаций 105,148 млн грн. Об этом сообщает банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, пишет FinClub.

Банк Тигипко получил 105 миллионов от продажи облигаций
фото: espreso.tv

О размещении облигаций

Датой начала размещения облигаций в соответствии с решением об эмиссии облигаций и проспектом облигаций (в случае его оформления) установили 17 февраля 2020 года.

По плановой дате окончания размещения облигаций было 1 декабря этого года, однако фактически банк успел сделать это 2 июля.

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций, которые предлагались для размещения, составляла 100 млн грн. Общая сумма привлеченных средств от размещения выпуска облигаций составила 105,148 млн грн.

Ранее сообщалось

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала публичные выпуски облигаций Таскомбанка Сергея Тигипко серий I и J номинальным объемом 100 млн грн каждый.

Срок обращения облигаций обоих выпусков — 10 лет с ежегодной офертой. Выплата купона — ежеквартально по ставке 16,5% годовых в первый год обращения.

Размещение выпуска завершится в обоих случаях — до декабря 2020 года. Выпуск планируют провести через биржу ПФТС.

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