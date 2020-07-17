Китай обновил суточный рекорд по выплавке стали

По данным Национального бюро статистики КНР, в июне китайские металлургические компании выплавили 91,58 млн т стали, что на 4,5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.



Среднесуточная выплавка стали достигла при этом нового абсолютного рекорда в размере 3,05 млн. т. Это на 2,6% больше, чем в предыдущем месяце, который также был рекордным. Впервые в истории китайской металлургии в течение месяца выплавлялось, в среднем, более чем 3 млн. т стали в день.



Всего в первом полугодии объем производства стали в Китае составил 499 млн т, что на 1,4% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Как считают зарубежные специалисты, по итогам 2020 г. в стране будет выплавлено более 1 млрд т стали.



Рост производства стали в Китае вызван рекордными объемами потребления в жилищном и инфраструктурном строительстве. Кроме того, правительство КНР принимает меры по поддержке экономики.



Во втором квартале текущего года китайский ВВП увеличился на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это превысило ожидания западных экспертов. В то же время по итогам первого полугодия в целом зафиксирован спад на 1,6%.



