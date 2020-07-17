Коронавирус лишил горнодобытчиков почти 9 млрд долл.

Согласно оценкам S&P Global Market Intelligence, по состоянию на конец июня, пандемия коронавируса привела к временной остановке 275 горнодобывающих предприятий в 36 странах мира. Вследствие этого недополученный доход компаний отрасли предварительно составил 8,84 млрд долл.



К 25 июня количество простаивающих рудников сократилось до 36, и только 4 предприятия приостановили работу во второй раз из-за новых вспышек коронавируса. Однако новые закрытия произошли в июле в Перу и Чили.



Вообще, на перуанские компании пришлось около 25% ущерба вследствие закрытия на карантин крупных медных рудников Antamina, Cerro Verde и Las Bambas. Порядка 1,0-1,1 млрд долл. доходов не получили из-за приостановки работы горнодобывающие компании из Чили, Мексики и ЮАР. В целом эти четыре страны понесли около 60% потерь.



Снижение доходов больше всего коснулось производителей меди, цинка и других базовых металлов. Они потеряли из-за простоев около 4,3 млрд долл. В секторе драгметаллов недополученный доход оценивается в 3,4 млрд долл., причем в этой отрасли останавливались на различные сроки 122 предприятия.



Коронавирус также оказал существенное воздействие на добычу урана, затруднив работу 24 предприятий. Финансовые потери от этого оцениваются почти в 500 млн долл. Более 300 млн долл. потеряли американские угледобывающие компании. В то же время влияние пандемии на железную руду и литий было менее значительным.



