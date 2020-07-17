У Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добыче

У Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добыче

Группа "Нафтогаз" назначила директором по стратегическим проектам дивизиона "Разведка и добыча" Максима Витыка. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Ключевой задачей Максима Олеговича станет развитие стратегических направлений деятельности "Нафтогаза", направленных на увеличение ресурсной базы углеводородов компании и Украины", - сообщает "Нафтогаз".

По данным "Нафтогаза", М.Витык имеет степень кандидата геолого-минералогических наук, который он получил во Львовском институте горючих ископаемых НАН Украины. Изучал технические науки в Университете Калгари (Канада) и Политехническом университете Вирджинии (США). Имеет 2 международных патента в сфере разведки углеводородов и более 40 научных публикаций.

лючевые этапы карьеры менеджера приходятся на работу в подразделениях ExxonMobil в США (совокупно - 7 лет), а также в подразделениях Shell в США, Нидерландах, Украине, РоSSии и Египте (14 лет). В этих компаниях Максим прошел путь от специалиста по геологии к руководителю масштабных проектов по разведке и добыче, а также развития бизнеса", - сообщает "Нафтогаз".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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