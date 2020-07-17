Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали

Суд по международной торговле США постановил, что дополнительные тарифы, введенные в августе 2018 года президентом США Дональдом Трампом на экспорт турецкой стали, являются неконституционными. Об этом сообщает Ассоциация экспортеров стали Турции.



Д.Трамп в 2018 году использовал пошлины на турецкую сталь как инструмент для наказания режима Реджепа Тайип Эрдогана за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.



В заявлении, опубликованном Ассоциацией экспортеров стали Турции, говорится, что после решения суда ассоциация намерена потребовать компенсацию за ущерб, причиненный решением Д.Трампа. В заявлении поясняется, что турецкие экспортеры стали узнали о новых налогах в США уже после того как погрузили свои товары на корабли.



Также указывается, что 15% турецкого экспорта стали было отправлено в США в 2017 году. Однако с тех пор количество поставок сократилось до трех процентов из-за решения Д.Трампа.



Президент Ассоциации экспортеров стали Турции Аднан Аслан заявил, что решение американского суда является отправной точкой с точки зрения отмены недобросовестной практики в отношении турецкой сталелитейной промышленности по всему миру, и добавил: "Мы продолжим ту же борьбу с ЕС . Если в 2018 году регион экспортировал 8,5 млн тонн стали в страны Европы, то сегодня этот показатель снизился до 5 млн тонн".



Напомним, что введенные в августе 2018 года двойные пошлины против турецких экспортеров были отменены через три месяца, но затем снова возобновлены в октябре 2019 года. Таким образом Д.Трамп хотел наказать Турцию за ее военную операцию в Сирии. Однако в связи с неэффективностью этих мер пошлины были снова отменены.



