Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали

Турция потребует от США компенсации за неправомерные пошлины на экспорт стали

Суд по международной торговле США постановил, что дополнительные тарифы, введенные в августе 2018 года президентом США Дональдом Трампом на экспорт турецкой стали, являются неконституционными. Об этом сообщает Ассоциация экспортеров стали Турции.

Д.Трамп в 2018 году использовал пошлины на турецкую сталь как инструмент для наказания режима Реджепа Тайип Эрдогана за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

В заявлении, опубликованном Ассоциацией экспортеров стали Турции, говорится, что после решения суда ассоциация намерена потребовать компенсацию за ущерб, причиненный решением Д.Трампа. В заявлении поясняется, что турецкие экспортеры стали узнали о новых налогах в США уже после того как погрузили свои товары на корабли.

Также указывается, что 15% турецкого экспорта стали было отправлено в США в 2017 году. Однако с тех пор количество поставок сократилось до трех процентов из-за решения Д.Трампа.

Президент Ассоциации экспортеров стали Турции Аднан Аслан заявил, что решение американского суда является отправной точкой с точки зрения отмены недобросовестной практики в отношении турецкой сталелитейной промышленности по всему миру, и добавил: "Мы продолжим ту же борьбу с ЕС. Если в 2018 году регион экспортировал 8,5 млн тонн стали в страны Европы, то сегодня этот показатель снизился до 5 млн тонн".

Напомним, что введенные в августе 2018 года двойные пошлины против турецких экспортеров были отменены через три месяца, но затем снова возобновлены в октябре 2019 года. Таким образом Д.Трамп хотел наказать Турцию за ее военную операцию в Сирии. Однако в связи с неэффективностью этих мер пошлины были снова отменены.

МинПром по материалам Металлургпром

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