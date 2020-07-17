Коронакризис. Экономика Китая вернулась к росту первой среди крупнейших стран

Экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира вернулась к росту после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики КНР, пишет The Wall Street Journal, передает Униан.

Коронакризис. Экономика Китая вернулась к росту первой среди крупнейших стран
Фото: investgazeta.ua

На сколько вырос ВВП

По данным Бюро, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший квартальный рост показали сельское хозяйство и промышленность. Сфера услуг росла меньшими темпами.

В то же время розничные продажи упали, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

«Если говорить в целом, то национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала восстановление и постепенное оживление», — говорится в заявлении Бюро.

Предыдущие показатели

Экономика Китая сократилась в первом квартале 2020 года впервые за три десятилетия подсчета квартальных показателей, поскольку эпидемия коронавируса парализовала производство и инвестиции.

В январе-марте ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении после роста на 6% в предыдущем квартале.

Ранее сообщалось

  • Падение экономики Украины по итогам пяти месяцев этого года ускорилось до 5,9% с 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в обзоре экономической политики МЭРТ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
Южная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и ИндонезииЮжная Корея задумалась о пошлинах на нержавейку из Китая и Индонезии
Экономика Сингапура рекордно обвалиласьЭкономика Сингапура рекордно обвалилась
Страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых» паспортовСтраны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых» паспортов
Наводнения подорвали экономику Китая на 11 млрд долл.Наводнения подорвали экономику Китая на 11 млрд долл.
Восстановление Китая помогло компенсировать потери южнокорейским металлургамВосстановление Китая помогло компенсировать потери южнокорейским металлургам
Заработки иностранных рабочих в Польше упали на 10%Заработки иностранных рабочих в Польше упали на 10%
Индийская JSW хочет полностью отказаться от импорта стали из КитаяИндийская JSW хочет полностью отказаться от импорта стали из Китая
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в теньКоронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских странСаудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
ЕК сохранила пошлины на ферросилиций из Китая и ЕСЕК сохранила пошлины на ферросилиций из Китая и ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости