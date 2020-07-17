Коронакризис. Экономика Китая вернулась к росту первой среди крупнейших стран

Экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира вернулась к росту после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики КНР , пишет The Wall Street Journal, передает Униан.

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На сколько вырос ВВП

По данным Бюро, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший квартальный рост показали сельское хозяйство и промышленность. Сфера услуг росла меньшими темпами.

В то же время розничные продажи упали, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

«Если говорить в целом, то национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала восстановление и постепенное оживление», — говорится в заявлении Бюро.

Предыдущие показатели

Экономика Китая сократилась в первом квартале 2020 года впервые за три десятилетия подсчета квартальных показателей, поскольку эпидемия коронавируса парализовала производство и инвестиции.

В январе-марте ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении после роста на 6% в предыдущем квартале.

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