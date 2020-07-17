Коронакризис. Экономика Китая вернулась к росту первой среди крупнейших стран
Экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира вернулась к росту после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики КНР, пишет The Wall Street Journal, передает Униан.
На сколько вырос ВВП
По данным Бюро, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший квартальный рост показали сельское хозяйство и промышленность. Сфера услуг росла меньшими темпами.
В то же время розничные продажи упали, по сравнению с первым кварталом 2020 года.
«Если говорить в целом, то национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала восстановление и постепенное оживление», — говорится в заявлении Бюро.
Предыдущие показатели
Экономика Китая сократилась в первом квартале 2020 года впервые за три десятилетия подсчета квартальных показателей, поскольку эпидемия коронавируса парализовала производство и инвестиции.
В январе-марте ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении после роста на 6% в предыдущем квартале.
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