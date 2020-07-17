Каждый 5-й бизнес ожидает ухудшения своего финансового состояния. Опрос НБУ

Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос руководителей компаний, проведенный Нацбанком во втором квартале.

Каждый 5-й бизнес ожидает ухудшения своего финансового состояния. Опрос НБУ
Фото: delo.ua

Почему бизнес настроен пессимистично

Главная причина пессимистических настроений предпринимателей — финансово-производственные потери, вызванные карантинными ограничениями.

Уровень деловой активности предприятий снизился к самому низкому значению за весь период оценки: после первого квартала 2020 года – до 90,8%.

В первом квартале 2019 года показатель составлял 110,5%, напомнили в Нацбанке.

Ожидания и прогнозы

Впервые с первого квартала 2016 года компании ожидают сокращения производства товаров и услуг в Украине.

Почти половина опрошенных уверена в спаде производства, и только одна седьмая – готова наращивать выпуск продукции. Главная причина негативных ожиданий в этой области – падение спроса на товары и услуги.

Каждая пятая компания прогнозирует ухудшения своего финансового состояния. Остальные уверены, что их финансовая стабильность останется, как минимум, на текущем уровне.

Компании всех отраслей ожидают спада инвестиционной активности. Наиболее пессимистическую оценку относительно инвестиционной деятельности высказывали представители сельскохозяйственной отрасли.

В то же время, выросло число компаний, которые планируют привлекать кредиты за рубежом – до 9,5% от числа всех опрошенных.

По прогнозам бизнеса инфляция в Украине в ближайшие 12 месяцев ожидается на уровне 7,5-10%, курс доллара- в среднем 28,28 грн за $1 (в прошлом квартале прогнозный курс был 26,01 грн за $1).

Настроения касательно кадров

Только 9% опрошенных собираются нанимать дополнительный персонал в ближайшее 12 месяцев. Четверть респондентов с уверенностью заявили, что будут увольнять часть рабочих.

Также сократилась доля компаний, которые готовы поднимать заработную плату сотрудникам. Таких, согласно опросу, всего 39%. В прошлом квартале показатель составлял 44%.

Ранее сообщалось

  • В мае индекс деловых ожиданий впервые упал ниже 30.
  • В июне 2020 года по данным ЕВА, ожидания инвесторов снизились до самого низкого уровня с 2015 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризисаЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса
Уровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФУровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФ
Рада легализовала игорный бизнесРада легализовала игорный бизнес
МЭА ожидает скорого возобновления американской нефтедобычиМЭА ожидает скорого возобновления американской нефтедобычи
В МВФ призвали правительства не кредитовать, а инвестировать в бизнесВ МВФ призвали правительства не кредитовать, а инвестировать в бизнес
Финдиректор Vale ожидает снижения цен на рудуФиндиректор Vale ожидает снижения цен на руду
Еврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнесаЕврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнеса
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в теньКоронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 годаИнвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 года
Мировой туристический бизнес может не досчитаться $3,3 триллиона — ООНМировой туристический бизнес может не досчитаться $3,3 триллиона — ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости