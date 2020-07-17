ArcelorMittal в августе перезапустит домну на заводе в Дюнкерке

ArcelorMittal в августе перезапустит домну на заводе в Дюнкерке

Компания ArcelorMittal собирается перезапустить одну из двух временно остановленных доменных печей на своем заводе в Дюнкерке в северной Франции в августе.

ArcelorMittal планирует перезапустить доменную печь № 3, которая имеет мощность 3 млн. тонн в год сырой стали, но точная дата еще не определена, сказал представитель компании.

Дюнкерк имеет три доменные печи с общей годовой мощностью 7 млн. тонн, но в настоящее время работает только одна. Две крупнейшие доменные печи, которые соответствуют годовой мощности, были временно закрыты в марте и апреле из-за спада спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Рынок стали в Европе постепенно восстанавливается, но в 2020 году спрос в развитых странах, как ожидается, сократится на 17,1% в годовом исчислении, согласно данным World Steel Association.

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