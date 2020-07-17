Пакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинат

Пакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинат

Как заявил в парламенте министр промышленности и производства Пакистана Хаммад Азхар, правительство страны в очередной раз готовит продажу единственного в стране металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM), простаивающего с 2015 г.

По словам министра, предприятие будет работать по принципам частно-государственного партнерства с участием иностранного инвестора, так как у пакистанских компаний нет необходимых ресурсов и квалификации для управления PSM.

На сегодняшний день 12 компаний проявили интерес к комбинату, представители шести из них посетили предприятие, а три, представляющие Китай и РоSSию, выразили готовность приобрести его.

Министр оценивает объем инвестиций в реанимацию PSM более чем в 1 млрд долл. Кроме того, комбинат непрерывно несет финансовые потери с 2008 г. и накопил уже более 225 млрд. рупий (1,34 млрд долл.) консолидированных убытков.

Объем потребления стальной продукции в Пакистане оценивается примерно в 7 млн. т в год. Столько же производится в стране, однако Пакистан импортирует сырье для выплавки стали и после остановки PSM не имеет собственных мощностей по выпуску горячекатаного проката.

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