В США начали расследование по импорту труб из Украины

В США начали расследование по импорту труб из Украины

Американская комиссия по международной торговле (USITC) начала расследование по импорту бесшовных стандартных, трубопроводных и насосно-компрессорных труб из углеродистой и легированной стали, поступающих на американский рынок из РоSSии, Украины, Чехии и Южной Кореи.

Кроме того, роSSийских и корейских производителей обвиняют в том, что они получают незаконные экспортные субсидии от своих правительств.

Объектом расследования являются круглые и профильные бесшовные трубы внешним диаметром до 406,4 мм с любой толщиной стенки, независимо от технологии производства, наличия либо отсутствия покрытий и финишной обработки. Из-под его действия исключены легированные трубы, предназначенные для высокотемпературных условий эксплуатации, трубы для авиационных и гидравлических систем, котлов, теплообменников, подшипниковые трубы и некоторые другие виды продукции.

Инициатором расследования выступила американская компания Vallourec Star. Она оценивает демпинговую маржу для роSSийских труб в интервале между 30,31 и 246,31%. Для продукции из Украины, Чехии и Южной Кореи этот показатель составляет соответственно 40,28-40,44%, 18,18-49,42% и 119,07-132,16%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
Украина поставила рекорд по импорту газа за пять летУкраина поставила рекорд по импорту газа за пять лет
Вьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта сталиВьетнам просит Филиппины прекратить расследование экспорта стали
Минторг США снизил пошлины на корейские трубыМинторг США снизил пошлины на корейские трубы
Товарооборот Украины ушел в минус на $1,4 миллиардаТоварооборот Украины ушел в минус на $1,4 миллиарда
На гривневые облигации Украины все меньше желающихНа гривневые облигации Украины все меньше желающих
Энергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭСЭнергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭС
CША начали торговую войну с ФранциейCША начали торговую войну с Францией
Промышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьерПромышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьер
Счетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардовСчетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардов
США начали расследовать импорт мексиканской сварной сеткиСША начали расследовать импорт мексиканской сварной сетки
Последние новости
Подгружаем последние новости