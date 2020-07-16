НБУ призначив директорку страхового департаменту

Посаду отримала колишня представниця Нацфінпослуг.

НБУ призначив директорку страхового департаменту
Фото: bank.gov.ua

Національний банк призначив директоркою Департаменту нагляду за страховим ринком Ольгу Максимчук.

Про це НБУ повідомив на своєму сайті.

Страховий департамент створено в рамках проєкту "спліт" (поділ функцій Нацфінпослуг між Національним банком та Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку).

Останні п'ять років Максимчук була членом Національної комісії з регулювання фінансових послуг, яка наразі ліквідовується. Вона працювала в Нацфінпослуг з початку 2015 року. Призначив її туди президент Петро Порошенко. В 2012-2015 роках була заступницею голови правління страхової групи ТАС. Перед тим працювала в СК "Українська страхова група", СК "Провідна", СК "Енергополіс". Загальний стаж роботи в сфері страхування - 19 років.

На новій посаді Максимчук повинна організувати аналіз діяльності учасників ринку, стану й упровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування.

"Наразі нагляд за діяльністю страхових компаній здійснюється на реактивній основі, тобто постфактум. Це унеможливлює своєчасне виявлення ризиків діяльності компаній та призводить до зниження їх платоспроможності, а інколи навіть до їх виходу з ринку", - сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, коментуючи призначення.

За новим принципом регулятор буде оцінювати поточну и майбутню платоспроможність страхових компаній. В НБУ це називають проактивним ризик-орієнтованим пруденційним наглядом.

Нагадаємо, що з 1 липня Національний банк отримав функції регулювання ринку небанківських послуг, зокрема ринку страхування.



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