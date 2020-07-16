В Японии разрабатывают технологию получения топлива из металлургических газов

В Японии разрабатывают технологию получения топлива из металлургических газов

Японские компании создали рабочую группу для изучения концепции использования технологии метанирования для обеспечения производства судового топлива с нулевыми выбросами CO2. Специалисты будут изучать возможность разработки цепочки поставок синтетического метана для использования в качестве морского топлива, а также определять технические проблемы и разрабатывать дорожную карту для его реализации.

Nippon Steel и JFE Steel присоединились к японской судоходной компании Mitsui OSK Line и судостроителям Japan Marine United и Sanoyas Shipbuilding в рабочей группе, которая была сформирована в прошлом году. Инженерные фирмы JGC и Hitachi Zosen, исследовательская и консалтинговая фирма по окружающей среде EX Research Institute и японское классификационное общество ClassNK также принимают участие в обсуждении.

В соответствии с концепцией цепочки поставок углекислый газ будет улавливаться на металлургических заводах и направляться на перерабатывающий завод, где углекислый газ будет объединяться с водородом для получения синтетического метана. Затем метан будет сжижаться для использования в качестве морского топлива для заправки судов, работающих на СПГ, без модификации.

Nippon Steel и JFE Steel активно работают над инициативами по декарбонизации сталелитейной промышленности, стремясь достичь к 2030 году цели сокращения выбросов парниковых газов в Японии, которая намерена сократить их в 2030 году на 26% от уровня 2013 года. Металлургические компании ожидают, что исследование потенциально значительно сократит содержание углекислого газа во всей цепочке поставок сталелитейной промышленности, которая сильно зависит от морских перевозок сырья и продукции.

Japan Marine United и Sanoyas будут нести ответственность за изучение возможности отгрузки сжиженного углекислого газа с металлургических заводов. Hitachi Zosen изучит процесс синтеза метана, а JGC - процесс разжижения синтетического метана.

МинПром по материалам Металлургпром

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