ЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса
Украина договорилась с Европейской комиссией о финансировании новых программ помощи ЕС для Украины на общую сумму 105 млн евро. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина,
Помощь Евросоюза
Финансирование ЕС предусматривает пакет помощи, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии Covid-19 в Украине.
«Помощь от Европейского союза пойдет на ряд направлений — от усиления возможностей органов и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий», — поделилась Ольга Стефанишина.
По ее словам, воплощение этих программ будет стимулировать развитие украинской экономики, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения.
На что выделит деньги ЕС
- 60 млн евро - на Программу технического сотрудничества 2020 года для повышения способности органов власти проводить реформы.
Министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Программа также позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и т.п.
- 25 млн евро — на реализацию Программы поддержки Евросоюза для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.
Малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства и приобретения земли. Кроме того, программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.
Программа предусматривает гранты для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин. И усовершенствование экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.
Как писал «Минфин», в начале июня украинское правительство наконец-то получило первый транш от МВФ — $2,1 млрд. Но Украина — не единственное государство, которому во время пандемии помог фонд. Кредиты от МВФ за это время получили 80 стран, из них 6 государств — дважды.