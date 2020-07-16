Нафтогаз пополнил казну на 75 млрд грн

Нафтогаз пополнил казну на 75 млрд грн

По оперативным данным за первое полугодие 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы "Нафтогаз" составили около 74,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн). Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составили почти 19% общих доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года.

"Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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