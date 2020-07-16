Уровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФ

Международный валютный фонд предупредил, что уровень банкротства малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году из-за недостаточной государственной поддержки. Это, в свою очередь, может остановить восстановление экономики и вызвать финансовую нестабильность. Об этом пишет Bloomberg.

Анализ персонала 17 стран показывает, что банкротство в корпоративном секторе может возрасти до 12% с 4% до пандемии, говорится в отчете МВФ , опубликованном сегодня.

Наибольший рост числа банкротств может быть зафиксирован в Италии из-за сильного падения потребительского спроса и высокой доли производства в отраслях с интенсивными контактами.

В МВФ считают, что больше всего пострадают сферы услуг, развлечений и образования. Между тем, в ключевых секторах экономики, таких как сельское хозяйство, водоснабжение и утилизация отходов, банкротство может увеличиться незначительно.

По данным фонда, более трети малых предприятий в Канаде, Южной Корее, Великобритании и США обеспокоены возможностью возобновления работы или ожидают закрытия в течение следующего года.

Фискальные расходы на поддержку предприятий являются значительными. Увеличение долга — повод для беспокойства. Но цена банкротств будет намного выше, чем стоимость постоянной поддержки, когда это необходимо. Об этом заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы еще не преодолели трудности. Вторая большая волна болезни может привести к новому шоку экономической активности. Другие риски включают в себя широкую оценку активов, неустойчивые цены на сырье, растущий протекционизм и политической нестабильности », — предупредила она.