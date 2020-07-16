Уровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФ

Международный валютный фонд предупредил, что уровень банкротства малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году из-за недостаточной государственной поддержки. Это, в свою очередь, может остановить восстановление экономики и вызвать финансовую нестабильность. Об этом пишет Bloomberg.

Уровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФ

Анализ персонала 17 стран показывает, что банкротство в корпоративном секторе может возрасти до 12% с 4% до пандемии, говорится в отчете МВФ, опубликованном сегодня.

Наибольший рост числа банкротств может быть зафиксирован в Италии из-за сильного падения потребительского спроса и высокой доли производства в отраслях с интенсивными контактами.

В МВФ считают, что больше всего пострадают сферы услуг, развлечений и образования. Между тем, в ключевых секторах экономики, таких как сельское хозяйство, водоснабжение и утилизация отходов, банкротство может увеличиться незначительно.

По данным фонда, более трети малых предприятий в Канаде, Южной Корее, Великобритании и США обеспокоены возможностью возобновления работы или ожидают закрытия в течение следующего года.

Фискальные расходы на поддержку предприятий являются значительными. Увеличение долга — повод для беспокойства. Но цена банкротств будет намного выше, чем стоимость постоянной поддержки, когда это необходимо. Об этом заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы еще не преодолели трудности. Вторая большая волна болезни может привести к новому шоку экономической активности. Другие риски включают в себя широкую оценку активов, неустойчивые цены на сырье, растущий протекционизм и политической нестабильности », — предупредила она.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭУкраина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 годуГермания приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году
Энергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭСЭнергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭС
Еврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнесаЕврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнеса
Нацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке — глава Совета НБУНацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке — глава Совета НБУ
Количество работающих буровых в США упало на уровень 1944 годаКоличество работающих буровых в США упало на уровень 1944 года
В 2020 году мировое потребление железной руды снизится на 2,8%В 2020 году мировое потребление железной руды снизится на 2,8%
Глобальное производство железной руды в 2020 году снизится до 2230,8 млн тоннГлобальное производство железной руды в 2020 году снизится до 2230,8 млн тонн
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долгаВ следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
Последние новости
Подгружаем последние новости