Рада продовжила до 2022 року мораторій на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами

Дія чинного мораторію спливає в жовтні.

Рада продовжила до 2022 року мораторій на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами
Фото: LB.ua

Верховна Рада 349 голосами "за" продовжила мораторій на стягнення майна українців за валютними іпотечними кредитами до 2022 року.

Нинішній мораторій мав завершитися в жовтні 2020 року, повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

"Закон продовжує дію мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників, яке заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті, наданими кредитними установами – резидентами України фізичним особам, порядок погашення заборгованості позичальників за такими кредитами та особливості звернення стягнення на предмети забезпечення за такими кредитами, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок нарахування/списання пені та штрафів внаслідок прострочення виконання зобов’язань позичальників за такими кредитами", - йдеться на сайті парламенту.

Як пише "Інтерфакс-Україна", раніше Національний банк України закликав нардепів не підтримувати законопроєкт депутата фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, оскільки цей документ забороняє банкам урегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Нагадаємо, що відповідний мораторій був ухвалений у 2014 році, проте за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через відсутність важеля впливу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
Электронный кабинет и упрощение работы ФОПов. Рада приняла законЭлектронный кабинет и упрощение работы ФОПов. Рада приняла закон
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
Рада легализовала игорный бизнесРада легализовала игорный бизнес
Рада проголосувала за закон про легалізацію ігорного бізнесу Рада проголосувала за закон про легалізацію ігорного бізнесу
Рада приняла закон о финансовом оздоровлении ЮжмашаРада приняла закон о финансовом оздоровлении Южмаша
1,3 миллиарда из COVID-фонда потратят на местные выборы. Рада приняла закон1,3 миллиарда из COVID-фонда потратят на местные выборы. Рада приняла закон
На Харківщині СБУ викрила несанкціоноване розкрадання нафтиНа Харківщині СБУ викрила несанкціоноване розкрадання нафти
У Тернополі ексдиректора підприємства підозрюють у спробі незаконної приватизації майна вартістю понад 30 млн грнУ Тернополі ексдиректора підприємства підозрюють у спробі незаконної приватизації майна вартістю понад 30 млн грн
Наступного року в Україні планують реконструювати 100 культурних об’єктівНаступного року в Україні планують реконструювати 100 культурних об’єктів
Британия выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам УкраиныБритания выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости