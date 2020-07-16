НБУ получил 1,1 миллиарда на погашение кредитов банков-банкротов

Национальный банк Украины в январе-июне 2020 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Какие средства получили

Как сообщают в Нацбанке, больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам (606,4 млн грн) и объектам недвижимого имущества (161,5 млн грн).

Помимо того, частично была погашена задолженность по предоставленным НБУ кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков (99,7 млрд грн).

Кроме того, часть средств регулятор получил от реализации в пределах исполнительного производства заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 48,8 млн грн. А также от получения средств от погашения задолженности по кредитным договорам на общую сумму 161,9 млн грн.

Из других источников погашения задолженности НБУ в общем получил 19,4 млн грн.

Как указано в сообщении, за самую высокую цену (60,7 млн грн) в 2020 году реализовали недвижимость, переданную VAB Банком в залог НБУ.

Как Нацбанк возвращает задолженность

С 2014 года Нацбанк инициировал 117 судебных исков с целью вернуть задолженности неплатежеспособных банков по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей.

«Все судебные решения по финансовым поручителям и имущественным поручителям, вступившие в законную силу, принятые в пользу НБУ. Сейчас принимаются меры по их принудительному исполнению. На рассмотрении в судах находится еще 32 дела, а также 10 дел о банкротстве имущественных поручителей», – говорится в сообщении НБУ.

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