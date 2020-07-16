Благодаря украинским заробитчанам ВВП Польши ежегодно растет на +0,5%

Национальный банк Польши решил провести исследование, чтобы оценить влияние украинских трудовых мигрантов на экономику страны. C 2013 по 2018 год наши рабочие ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%. Об этом пишет Liga.net.

фото: fbc.net.ua

Вклад украинцев в экономику Польши

Общий вклад украинских заробитчан составил 13% прироста ВВП Польши за данный период, говорится в исследовании Национального банка Польши .

Кроме того, украинские рабочие обеспечивали рост занятости в Польше на 0,8% в год, указано в документе.

Авторы исследования отметили, что их работа – первая попытка оценить влияние украинских трудовых мигрантов на экономическое развитие Польши .

Сколько украинцев работает в Польше

До сих пор не существует полной официальной статистики о количестве украинцев, работавших в Польше в 2013-2018 годах.

Во время исследования искали альтернативные источники сбора информации. Например, опросы в четырех крупных городах Польши , данные пограничной службы, статистика плательщиков единого социального взноса.

По подсчетам авторов исследования, с 2013 года до 2018 года в Польше работало на постоянной или временной основе 2 млн. украинцев.

Как писал «Минфин», за три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 миллиарда, из которых $2,82 миллиарда составили переводы из Польши .

Благоприятную ситуацию на валютном рынке в течение почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов.