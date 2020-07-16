Нацбанк возобновляет тарифы за платежи в СЭП с 24 июля
Национальный банк возобновляет тарифы за платежи в Системе электронных платежей (далее – СЭП) с 24 июля. Об этом
Почему приняли решение
Это связано с запланированным переходом СЕП на расширенный регламент работы, предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7).
Кроме того, Национальный банк принял такое решение, учитывая поэтапное ослабление Кабинетом Министров карантинных и противоэпидемических мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины коронавірусної инфекции.
Обновленные тарифы
С 24 июля 2020 года для участников системы начнут действовать обновленные тарифы за услуги в системе, переход на которые регулятор планировал провести еще весной этого года.
Напомним
- В связи с карантином Национальный банк в течение четырех месяцев (с 24 марта 2020 года) не взыскивал с банков плату за осуществление расчетов в системе.
- Новый регламент работы СЭП 23/7 НБУ планировал ввести через 30 календарных дней со дня окончания карантина. Национальный банк сообщит об этом дополнительно.
Как работать СЭП в режиме 23/7
-
СЕП будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый банковский день.
-
Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода на круглосуточный режим работы.
-
Для реализации круглосуточной работы СЭП Нацбанк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы.