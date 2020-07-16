Второй своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков

Национальный банк на втором аукционе своп процентной ставки в среду, 15 июля, удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Фото: bank.gov.ua

Детали аукциона

Согласно данным регулятора, в аукционе приняли участие 7 банков. Они подали заявки общим объемом 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5%.

Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как прокомментировали в НБУ

«Новые инструменты, введенные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросла как количество участников, так и объемы сделок.

Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только «короткими» деньгами», — отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Напомним