Второй своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков

Национальный банк на втором аукционе своп процентной ставки в среду, 15 июля, удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Второй своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков
Фото: bank.gov.ua

Детали аукциона

Согласно данным регулятора, в аукционе приняли участие 7 банков. Они подали заявки общим объемом 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5%.

Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как прокомментировали в НБУ

«Новые инструменты, введенные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросла как количество участников, так и объемы сделок.

Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только «короткими» деньгами», — отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Напомним

  • На первом аукционе своп процентной ставки 2 июля Нацбанк удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%. Участие в нем приняли четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 миллиарда гривен.
  • Следующий аукцион своп процентной ставки планируют провести в августе.
  • В мае Нацбанк ввел инструмент, который запускает в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.
  • Для практического внедрения инструмента НБУ дополнительно утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.

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