Второй своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков
Национальный банк на втором аукционе своп процентной ставки в среду, 15 июля, удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%. Об этом говорится в
Детали аукциона
Согласно данным регулятора, в аукционе приняли участие 7 банков. Они подали заявки общим объемом 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5%.
Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.
Как прокомментировали в НБУ
«Новые инструменты, введенные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросла как количество участников, так и объемы сделок.
Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только «короткими» деньгами», — отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.
Напомним
- На первом аукционе своп процентной ставки 2 июля Нацбанк удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%. Участие в нем приняли четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 миллиарда гривен.
- Следующий аукцион своп процентной ставки планируют провести в августе.
- В мае Нацбанк ввел инструмент, который запускает в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.
- Для практического внедрения инструмента НБУ дополнительно утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.