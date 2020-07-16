Alcoa закончила первое полугодие с убытком в 117 млн долл

Alcoa закончила первое полугодие с убытком в 117 млн долл

Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за первые два квартала 2020 года составил 117 млн долл., что более чем в 5 раз меньше показателя прошлого года.

Выручка алюминиевой компании в годовом выражении снизилась на 16,6% — до 4,529 млрд долл. Скорректированный убыток по итогам полугодия составил 44 млн долл., скорректированная EBITDA достигла 506 млн долл.

Чистый убыток компании за второй квартал упал вдвое в годовом выражении и составил 197 млн долл. Скорректированный убыток составил 4 млн долл, скорректированная EBITDA сократилась почти вдвое до 185 млн долл., выручка по итогам квартала снизилась на 20,8% до 2,148 млрд долл.



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