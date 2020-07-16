ОПЗ продадут за столько, сколько скажет правительство – глава ФГИУ

ОПЗ продадут за столько, сколько скажет правительство – глава ФГИУ

Стартовая стоимость Одесского припортового завода на будущем приватизационном аукционе будет определяться советником. Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в интервью ЭП.

Согласно меморандуму с МВФ Одесский припортовый завод должен быть приватизирован в течение года. Сенниченко считает, что можно вложиться в сроки.

"Мы утвердили советника на Кабмине и прошли два этапа: первый – изучение ситуации, второй – аудит. Сейчас ждем третьего этапа, когда советник должен предложить методику и стратегию приватизации. Вопрос в том, как сделать предложение по стартовой цене и условиям продажи, которые потом утвердит Кабмин и примет качественный инвестор", - заявил Д.Сенниченко.

На вопрос, готов ли ФГИ отдать ОПЗ "за любые деньги", ввиду того, что было четыре безуспешные попытки продать завод, Д.Сенниченко ответил: 
"Вопрос не по адресу, мы будем рекомендовать. Фонд нанимает советника, который это все отрабатывает и дает нам рекомендации, а мы должны оценить это предложение. Если мы его принимаем, то выносим на Кабмин".

"Правительство уже скажет, готово ли оно отдать за гривню или за миллиард. В любом случае после приватизации не будет коррупции, зато наконец туда можно будет вложить инвестиции частного инвестора, сохранить рабочие места", - заявил он.

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