Недельное производство стали в США снизилось на 30%

Недельное производство стали в США снизилось на 30%

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 11 июля 2020 г., составило 1,289 млн тонн, а производственные мощности использовались на 57.5%.

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,847 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 79.4%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 30.2% к прошлому году и рост на 1.7%, к предыдущей неделе (1,268 млн тонн, 56.6%).



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