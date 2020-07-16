Недельное производство стали в США снизилось на 30%

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 11 июля 2020 г., составило 1,289 млн тонн, а производственные мощности использовались на 57.5%.



Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,847 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 79.4%.



Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 30.2% к прошлому году и рост на 1.7%, к предыдущей неделе (1,268 млн тонн, 56.6%).

